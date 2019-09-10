Исламабад, , 11:23 — REGNUM 9 сентября специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, назвала разгон шествия мусульман по случаю запретного месяца Мухаррам в индийском Кашмире «худшей формой государственного терроризма».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства Пакистана заявила, что участники религиозного шествия в Сринагаре (столица бывшего штата Джамму и Кашмир) «бросили вызов индийским угнетателям» и продемонстрировали «непоколебимую решимость» защищать свою религию. По словам Фирдоус Ашик Аван, правительство Индии лишает кашмирцев не только демократических, но и религиозных свобод.

Ранее правительство Индии запретило шествия мусульман в Кашмире в честь Запретного месяца Мухаррам из-за опасений, что религиозные процессии превратятся в антииндийские демонстрации.