Исламабад, , 16:16 — REGNUM Специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, заявила, что премьер-министр Имран Хан работает над специальным пакетом реформ для стимулирования развития текстильной промышленности в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства назвала текстильную промышленность «основой экономики Пакистана» и отметила, что она играет роль локомотива развития страны. По словам Фирдоус Ашик Аван премьер-министр сформировал специальную комиссию во главе с ведущим экономистом Ашаном Баширом, задача конторой — всемерно способствовать процветанию текстильной промышленности.

Как отметила пресс-секретарь правительства, в своей работе над пакетом реформ правительство будет опираться не на традиционные субсидии и налоговые послабления, а на создание благоприятной атмосферы в духе международного рейтинга «легкость ведения бизнеса».