Исламабад, , 13:16 — REGNUM 9 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал Совет по правам человека (СПЧ) ООН сформировать независимую комиссию для расследования фактов нарушения прав человека в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана обратился к мировому сообществу в социальной сети «Твиттер», приветствовав заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с осуждением действий Индии в Кашмире. По мнению пакистанского премьер-министра, ООН необходимо прислушаться к выводам двух докладов Верховного комиссара и провести «подробное расследование» ситуации в бывшем штате.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.