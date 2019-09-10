Хабаровск, , 09:45 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поблагодарил жителей региона за участие в выборах и поддержку ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Хочу вам сказать огромное спасибо, что, несмотря на наводнение, непогоду вы вышли и проголосовали. Мне сильно импонирует ваша позиция и я её полностью разделяю. А ещё я хочу сказать вам, что вас услышали, и я сделаю всё, чтобы к вам прислушались. В результате вашего выбора полностью обновятся краевая и городские думы, в них придут совершенно новые люди разных профессий, но с одной целью: сделать жизнь в Хабаровском крае лучше», — сказал Сергей Фургал.

Новым депутатам губернатор напомнил о колоссальной ответственности и о том, что работа только начинается.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Хабаровском крае прошли 40 избирательных кампаний. Граждане выбирали депутата Госдумы РФ, краевую думу, городские думы мэров городов, муниципальных депутатов. На выборах всех уровней победу одержала ЛДПР.