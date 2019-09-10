* Талибана — запрещённая в России организация

Нью-Дели, , 11:35 — REGNUM Средства массовой информации Индии сообщают, что решение президента США Дональда Трампа отменить проведение переговоров с террористической организацией «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) успокоило всех политических акторов в регионе Южной и Центральной Азии, за исключением Пакистана. Об этом, в частности, пишет индийское новостное агентство Джагран.

Индия, находящаяся в большей степени вне переговорного процесса по мирному урегулированию гражданской войны в Афганистане, но заинтересованная в поддержании стабильности в регионе, больше выиграет от отсутствия какой-либо сделки с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая может легитимизировать положение террористической организации.

Как сообщают источники издания Джагран, близкие к правительственным кругам, правительство Индии считает, что переговорный процесс с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилит позиции Пакистана в регионе и поспособствует перемещению внимания Пакистана с поддержки террористов в Афганистане на поддержку террористов в индийском Кашмире. Напомним, что за последние 18 лет Индия ни разу не вступала в переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы не допустить легитимизации террористической организации.