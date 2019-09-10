Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:33 — REGNUM Председатель Объединенной национальной партии Шри-Ланки (ОНПШЛ) Кабир Хашим в ходе пресс-конференции заявил, что слухи об участии действующего премьер-министра Ранила Викрамасингхе в предстоящей президентской гонке в качестве кандидата от ОНПШЛ не имеют под собой оснований.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Остров», основным соперником премьер-министра за место партийного кандидата является его заместитель Саджитх Премадаса. Ранил Викрамасингхе в ходе съезда ОНПШЛ, который прошел 6 сентября, заявил, что противники его выдвижения в качестве кандидата на пост президента страны сделали политический выбор в пользу раскола партии.

Напомним, что Ранил Викрамасингхе уже выступал в качестве кандидата от ОНПШЛ на президентских выборах в 2005 году и потерпел поражение в пользу Махинды Раджапаксы. Кроме того, действующий премьер-министр неоднократно выступал в поддержку перераспределения полномочий исполнительной власти при усилении роли парламента.