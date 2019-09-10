Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:32 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в беседе с журналистами раскритиковал сторонников бывшего президента Шри-Ланки Махинды Раджапаксы, выступающих под лозунгом «Защитим страну и расу». Он также указал на то, что на президентских выборах не должно быть места расизму и другой дискриминационной риторике.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», премьер-министр отметил, что единственным способом защиты страны является ее интенсивное и разностороннее экономическое развитие, которое будет способствовать укреплению прав и свобод каждого гражданина.

Кроме того, Ранил Викрамасингхе указал на то, что, несмотря на все препятствия, с которыми столкнулась Объединенная национальная партия Шри-Ланки (ОНПШЛ) в результате противодействия со стороны Махинды Раджапаксы и действующего президента Матхрипалы Сирисены, ей удалось в значительной степени модернизировать экономику страны и повысить уровень жизни простых граждан. Премьер-министр также призвал не допустить нивелирования этих достижений и проголосовать за правильного кандидата на предстоящих президентских выборах.