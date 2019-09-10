Пекин, , 09:31 — REGNUM В Китае была опубликована книга о развитии науки за 70 лет со дня основания КНР в 1949 году, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Книга была скомпилирована министерством науки и технологий КНР, а опубликована издательством научно-технической документации КНР. Книга отражает прогресс в сфере науки и технологий, а также обобщает опыт китайских реформ и развития науки и технологий.

Профессор Партийной школы ЦК Компартии Китая (Национальной академии управления) Ли Цзянтао отметил, что книга позволяет читателям получить систематическое представление о развитии науки и технологий в Китае за прошедшие 70 лет, а также о том, как Китаю удалось выработать свой собственный путь независимых инноваций с китайскими особенностями.

Напомним, что 1 октября 2019 года Китай отмечает 70-летие со дня основание КНР. Эта знаменательная дата для всего китайского народа стала поводом для подведения промежуточных итогов на пути построения социализма с китайскими особенностями в Поднебесной.

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