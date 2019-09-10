Копенгаген, , 12:58 — REGNUM Министр климата и энергетики Дании Дан Йёргенсен намерен отправиться в Брюссель с тем, чтобы начать работу по изменению европейского законодательства, которое в настоящее время лишает Данию права запретить с 2030 года продажу на своей территории дизельных автомобилей.

«Я намерен поехать в Брюссель впервые в качестве министра климата и энергетики для того, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня в Европарламенте и Еврокомиссии. Я также подал прошение о том, чтобы поднять вопрос изменения законодательства на встрече министров 4 октября», — заявил глава ведомства. В настоящее время в ЕС действует правило, согласно которому, если какой-либо тип автомобиля признан в одной из стран ЕС, он может беспрепятственно продаваться и на всей территории Европейского союза. Дан Йёргенсен планирует добиться поддержки для введения новой нормы законодательства, при которой бы все государства ЕС отказывались от авто, работающих на дизеле или бензине, с 2030 года — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Другие европейские страны, такие, как Франция, Испания, Нидерланды, Швеция и Ирландия также заявили о намерении прекратить продажу дизельных автомобилей с 2030 или с 2040 года. Датский министр, вместе с тем, признал, что в Европе есть и те, кто попытается торпедировать эту инициативу. «Для нас не имеет никакого значения, как именно придется менять законодательство, важно, чтобы мы в Дании могли проводить свою политику» — заявил министр.