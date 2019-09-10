Харгейса, , 11:48 — REGNUM Президент Сомалиленда Муса Бихи Абди провел переговоры в столице региона Харгейсе с послом Великобритании в Сомали Беном Фендером. Встреча состоялась в президентском дворце, где глава государства Сомалиленд обсудил с британским послом уровень развития двусторонних отношений и путей укрепления связей, ситуацию с безопасностью в регионе, прошедшие региональные выборы, а также прогресс в реализации британских проектов на территории Сомалиленда. Муса Бихи Абди поблагодарил правительство Великобритании за поддержку и посредническую помощь Сомалиленду, оказываемую и в переговорах с федеральным правительством Сомали. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Caasimada.

В рамках встречи было подписано соглашение, которое направлено на развитие солнечной энергии в Сомалиленде. Проект будет полностью профинансирован правительством Великобритании. Согласно предварительным данным, целью проекта станет создание в Сомалиленде нескольких крупных электростанций в течение ближайших 5 лет, которые будут накапливать солнечную энергию, получаемую большим количеством солнечных батарей. Поставку и установку батарей также берет на себя британская сторона.

Кроме того, Сомалиленд и Великобритания подписали соглашение о запуске второго этапа возобновления отношений, в соответствии с которым правительство Великобритании начнет выполнять свое обязательство по внесению денежных отчислений в Фонд развития Сомалиленда (SDF). Материальные средства из фонда пойдут на развитие экономики региона и восстановление разрушенной инфраструктуры.