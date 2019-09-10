Аддис-Абеба, , 12:16 — REGNUM Председатель Национального избирательного совета Эфиопии Быртукан Мидекса проинформировала СМИ Эфиопии о задачах комиссии и текущих событиях, касающихся предстоящих выборов, а также референдума в Сидамо по созданию регионального государства. Она затронула вопрос, который поднимают оппозиционные партии страны, подвергшие критике новый закон о выборах, препятствующий легко создавать национальные партии в стране. «Жалобы со стороны политических партий в адрес ЦИК всегда вполне ожидаемы, особенно когда у вас в стране есть 100 политических партий», — сказала Мидекса, добавив: «Поэтому мы не можем договориться по каждому вопросу». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Reporter Ethiopia.

Тем не менее, глава ЦИК заявила, что все политические партии участвовали в разработке законопроекта, и, по ее словам, было проведено как минимум три консультационных заседания с политическими партиями. «Оппозиционные политики могут сказать, что этого недостаточно, но утверждать, что они не видели проект закона и не участвовали в его разработке, будет откровенной ложью», — подчеркнула Мидекса.

Мидекса также заявила, что ЦИК Эфиопии получал жалобы от политических партий, которые утверждали, что их члены были арестованы. «Всего месяц назад мы получили жалобу от Партии освобождения Оромо, в которой говорится, что 400 их членов были арестованы», — сказала председатель. «Нам удалось связаться как с региональной полицией, так и с полицией Аддис-Абебы, и мы уточнили, связан ли их арест с их политической деятельностью, потребовав объяснений. Если бы это оказалось так, то комиссия потребовала бы их немедленного освобождения», — пояснила Быртукан Мидекса.