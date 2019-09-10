Киев, , 09:17 — REGNUM Украина продолжает с Россией переговоры об освобождении украинских граждан, еще один обмен может произойти до конца 2019 года. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры… Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдёт», — сказала она в эфире телеканала «1+1».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Обмену предшествовали переговоры глав государств, после него президенты вновь провели беседу. Стороны обсудили процесс обмена удерживаемыми лицами, согласившись с тем, что данная акция сыграла позитивную роль в процессе нормализации двусторонних отношений.

Читайте также: Обмен заключёнными Москвой и Киевом: «Бегство от судебной системы Украины»