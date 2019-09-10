Тирана, , 12:27 — REGNUM Президент Албании Илир Мета поздравил президента Северной Македонии Стево Пендаровски и всех граждан страны с Днем Независимости (8 сентября исполнилось 28 лет с провозглашения независимости этой бывшей югославской республики).

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст поздравления президента: «Позвольте с особым удовольствием от своего имени и от имени албанского народа принести искренние поздравления и теплые братские приветствия всем вашим гражданам. Я убежден, что благодаря вашим воле, опыту и дальновидности блестящие отношения соседства и сотрудничества между нашими странами и народами укрепятся и в дальнейшем».

Мета подчеркнул свое удовлетворение продолжительным улучшением межэтнических отношений в стране:

«Мы гордимся тем исключительным вкладом, который албанцы Северной Македонии внесли в стабильность в стране и в евроатлантическую интеграцию. Я убежден, что македонская община в нашей стране и дальше будет служить крепким мостом дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами и народами».