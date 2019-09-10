Тирана, , 11:09 — REGNUM 9 сентября состоялось заседание следственной комиссии, рассматривающей конституционность решения президента Албании Илира Меты об отмене местных выборов 30 июня .

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, правительство Эди Рамы посчитало это решение президента неконституционным и потребовало отставки президента.

Сам Мета мотивировал свое решением тем, что в стране уже полгода продолжался глубокий политический кризис с демонстрациями и требованиями свержения правительства. Оппозиция обвиняла власти в коррупции и воровстве и приняла решение о бойкоте выборов.

Наблюдатели ОБСЕ отметили, что в ходе выборов проходил массовый подкуп избирателей и давление на представителей администрации.

Перед тем, как предстать перед комиссией, Мета заявил, что будет занимать пост президента до окончания своего мандата.

Напомним, ранее президент Албании призывал граждан явиться на тройные — президентские, парламентские и местные — выборы 13 октября.