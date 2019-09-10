Пекин, , 09:13 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму главе Северной Кореи Ким Чен Ыну в связи с 71-й годовщиной основания КНДР, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

В своей телеграмме Си, который также является председателем Центрального военного совета, выразил теплые поздравления и искренние пожелания от имени Компартии и правительства Китая, а также от всего народа Поднебесной председателю Киму, который является председателем Трудовой партией Кореи, а также председателем Государственного совета КНДР, властям страны и народу Северной Кореи в связи с этой знаменательной датой.

С момента основания КНДР прошел 71 год, и за это время народ этой страны достиг выдающихся результатов в развитии достижений социалистической революции и построения социализма под руководством Трудовой партии Кореи (ТПК), заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер также выразил уверенность, что под руководством ТПК и товарища Кима, КНДР осуществит новый прорыв на поприще социализма. Си также подчеркнул, что он намерен вместе с Кимом поддерживать и обеспечивать традиционную дружбу между странами, а также развивать двусторонние дружественные отношения в духе сотрудничества в новую эру во имя интересов народов двух стран.

Товарищ Си также пожелал КНДР процветания, а её народу счастья, здоровья и хорошего настроения. Напомним, что Корейская Народно-Демократическая Республика была образована 9 сентября 1948 года. 1 октября 2019 года уже КНР будет отмечать 70-летие со дня основания.