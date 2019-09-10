Джакарта, , 09:11 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала использовать интернет-технологии и средства массовой информации для борьбы с распространением экстремизма в интернете, сообщает Sindonews.

«Новые интернет-технологии и средства массовой информации должны быть использованы против растущей угрозы насильственного экстремизма в интернете», — заявила Ретно Марсуди на открытии региональной конференции по цифровой дипломатии в Джакарте 10 сентября.

По словам главы МИД Индонезии, здесь необходима дипломатия, чтобы социальные сети и онлайн-платформы могли внести свой вклад в борьбу с экстремизмом и терроризмом.

Ретно Марсуди отметила, что правительствам всего мира необходимо лоббировать интернет-гигантов, таких как Facebook, Google, Instagram и Twitter, чтобы распространять мирную идею против насильственного экстремизма и террористической идеологии через свои платформы.

«Идея проста — сделать технологическую индустрию готовой к тому, чтобы мировые, религиозные и общественные лидеры создали основу для распространения идеи терпимости и мира в интернете», — пояснила глава внешнеполитического ведомства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональной конференции по цифровой дипломатии принимают участие около 150 представителей правительства, экспертов в области цифровой дипломатии, ученых и сотрудников аналитических центров из стран Юго-Восточной Азии и Австралии, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии.

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