Эрбиль, Ирак, , 09:10 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел встречу с новым генеральным консулом Великобритании в Эрбиле Джеймсом Торнтоном, об этом 9 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили последние политические события в стране и курдской автономии, также речь зашла о проблеме спорных территорий, в первую очереди о провинции Киркук.

Напомним, богатый нефтью Киркук является объектом территориального спора между Эрбилем и Багдадом. В настоящее время стороны готовятся к местным выборам в регионе, запланированным на первую половину 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители курдских партий обсудят предстоящие выборы в Киркуке