Роли, США, , 09:04 — REGNUM Администрация США была вынуждена перестроить свои вооружённые силы и увеличить расходы на военную сферу и оборону, в том числе из-за России и Китая. Такое заявление, выступая перед сторонниками Северной Каролины накануне, 9 сентября, сделал президент США Дональд Трамп.

Также по теме: В Пентагоне назвали главную угрозу США на ближайшие сто лет

Китай назван главной угрозой безопасности США

«У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, радикальным исламом, со всем», — пояснил американский лидер.

Глава Белого дома привёл цифры. Так, в 2018 году Вооружённые силы США были профинансированы на рекордные $700 млрд, В 2019 году эта сумма составит $716 млрд. А уже в 2020 году ещё значительно возрастёт — до $738 млрд.

Трамп утверждает, что армия США была полностью истощена, однако теперь у Соединённых Штатов есть истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, истребители F-18, новые корабли, новые ракеты.

Читайте также: США планируют выделить $750 млрд на военные расходы

Военных расходов у США больше, чем у РФ и Китая вместе взятых — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года комитет по вооружённым силам Сената США одобрил оборонный бюджет на 2020 год, который составит $750 млрд. Базовый бюджет составит $624,5 млрд, ещё $23,2 млрд планируется потратить на военные программы министерства энергетики. Также запланировано выделение $75,9 млрд на непредвиденные военные операции за рубежом. Еще часть бюджетных денег пойдет на закупку 94 истребителей F-35 и на строительство 12 боевых кораблей.

Напомним, на 2019 год на военные цели в бюджете США запланировано $716 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Washington Post: О сокращении оборонного бюджета США не может быть и речи