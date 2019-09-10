Махачкала, , 09:03 — REGNUM В Дагестане отправлены в отставку глава Следственного комитета Дагестана Сергей Дубровин и его первый заместитель Тугай Тугаев. Кроме того, назначен новый глава прокуратуры республики. Им стал Алексей Ежов. Указы президента РФ Владимира Путина об этих кадровых переменах подписаны 7 сентября, пишет «Коммерсантъ».

Бывший прокурор Дагестана Денис Попов назначен прокурором Москвы.

Об Алексее Ежове, который с 2018 года занимал пост заместителя прокурора Дагестана, известно, что приехал в республику из Хакасии, где долгое время работал в органах прокуратуры, дослужившись до прокурора города Абакана.

Что касается отставок в руководстве Следственного комитета Дагестана, то местные СМИ связали одну из них — Сергея Дубровина — с расследованием громких уголовных дел в отношении отца и сына Арашуковых. По данным следствия, преступная группа, которую они создали, похитила более 30 млрд рублей у Газпрома, в том числе на Ставрополье, где Дубровин в это время был руководителем Следственного комитета.

По данным «Коммерсанта», президент 7 сентября освободил от должностей около 30 руководителей правоохранительных органов и произвел новые назначения.