Аруша, Танзания, , 09:00 — REGNUM Президент правового сообщества Танганьики предупредил политиков, лозунги которых подстрекают жителей страны на совершение самосуда, о том, что подобное поведение — нарушение закона, добавив, что по отношению к ним будут приняты карательные меры. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Официальное заявление президента сообщества доктора Ругемелезы Ншаллы было сделано на заседании организации, проходящем каждые полгода в международном конференц-зале в Аруше. Мероприятие посетили около трёх тысяч юристов и адвокатов из всех областей материковой Танзании. Официальным гостем на открытии заседания был кенийский судья в отставке Уилли Мутунга.

Президент юридического сообщества Танганьики заявил, что призывы к самосуду, будь то со стороны политика или простого гражданина страны, это уголовно наказуемое преступление. Он добавил, что с нарушителями будут проводиться судебные разбирательства.

По информации журналистов Deutsche Welle, заявление Ншаллы было сделано в ответ на то, как некоторые политические деятели начали публично призывать к физической расправе над преступниками. В некоторых лозунгах прозвучали призывы к избиению. Например, глава района Кигамбони в Дар-эс-Саламе Сара Мсафири в интервью журналистам заявила, что любой насильник, пойманный в ее районе, будет избит, а также ему сломают ноги, потому что в случае начала судебного разбирательства его освободят под залог.