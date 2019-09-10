10 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

ЛДПР в Хабаровском крае празднует победу: под контроль партии фактически ушёл весь регион — краевая и городские думы, место в Государственной думе России, выдвиженцы от ЛДПР стали мэрами городов. Но справится ли ЛДПР со сложным и весьма запущенным хозяйством Хабаровского края? По силам ли ей будет такая ответственность? Доктор политических наук Илдус Ярулин уверен: эйфория от победы у ЛДПР в Хабаровском крае закончится очень быстро.

Ольга Демиденко, , 14:14 — REGNUM У безусловных победителей выборов в Хабаровском крае в единый день голосования 8 сентября, партии ЛДПР, эйфория очень скоро закончится. К тому же фактически эту партию на выборах поддержали только немногим более 15% избирателей, при явке чуть больше 31% за неё проголосовали более 50%. А почти 85% избирателей — либо голосовали за других, либо просто проигнорировали выборы. По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, немногим более 15% поддержки — не то количество, на которое можно опираться в трудных ситуациях при принятии непопулярных решений. И совсем скоро эйфория от победы у ЛДПР закончится, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Власть они взяли. Ответственность за происходящее в регионе — пока не взяли. Сейчас у них эйфория, такая же, какая была 23 сентября 2018 года, когда победу одержал выдвиженец ЛДПР Сергей Фургал. Потом-то начало приходить понимание, что со всем этим нужно что-то делать. То же самое сейчас будет со всеми нашими законодательными органами в регионе. Да, технологи ЛДПР сработали грамотно. Да, они привели ЛДПР во власть — люди же голосовали не за конкретных кандидатов, большинство из тех, кто прошёл в думы по краю, избирателям просто неизвестны, они голосовали за ЛДПР, от которой губернатор Фургал. В итоге в думах региона, в краевой, в гордумах, в муниципальных собраниях оказались люди, мягко говоря, очень и очень разные. Им сейчас кажется, что они знают, что надо делать, что всё очень просто — там отнять, там поделить. Но когда они столкнутся с реалиями — вот тогда придёт понимание того, что не всякая победа на выборах может принести успех. Главная задача думы в чём заключается — создавать новые налоги или отменять старые, придумывать какие-то законы новые или отменять старые. Ещё — распределять бюджет. Но финансовая ситуация в крае — очень тяжелая», — прокомментировал Илдус Ярулин.

Сергей Фургал Khabkrai.ru

Одной из ключевых проблем Хабаровского края эксперт считает огромный госдолг, который у правительства региона никак не получается снизить. Госдолг Хабаровского края на 1 августа 2019 года, по данным Минфина РФ, составлял 52,1 млрд рублей. При этом власти сообщили, что занимают у банков ещё 4 млрд на обслуживание дефицита бюджета.

Илдус Ярулин «На 2 млрд рублей госдолг снизили путём тотальной экономии на всём. Но при этом ещё 4 заняли. При этом за год ещё проценты набежали. Что может произойти? Федеральный центр может ввести внешнее управление бюджетным процессом в крае. Примеры в некоторых регионах России уже есть. Таким образом, краевая дума будет лишена возможности распределять бюджет. Часть средств будет изыматься на то, чтобы погасить долги, рассчитаться по процентам и так далее. Останется только на решение первоочередных социальных задач — зарплаты бюджетникам и некоторые другие моменты. Что останется у думы края? Одно «развлечение»: придумывать новые законы или отменять старые. На развитие — денег не будет, их надо привлекать. Сумеет ли это сделать краевое правительство и законодательная власть, вообще, ЛДПР, получившая полный контроль над краем? Закручивание гаек вряд ли добавит популярности, тем более, если не будет притока денег, инвестиций, федерального финансирования в регион, а, напомню, фактически у ЛДПР есть поддержка лишь немногим более 15% населения».

Илдус Ярулин предупредил: возможностей говорить, что работать мешает «Единая Россия», непопулярное правительство Дмитрия Медведева, больше не будет. Все претензии будут адресованы губернатору и ЛДПР.

Илдус Ярулин «Надолго ли хватит у народа терпения? А впереди зима, которая в крае, особенно в районах, будет очень сложной — муниципалитеты толком к зиме не готовились, а во многих муниципалитетах водой залиты подвалы домов, сами дома, социальные учреждения. А морозы уже не за горами. Потом будет не менее сложная весна. И со всем этим новой краевой власти нужно что-то делать. Они сегодня взвалили на себя такую ответственность, фактически решив ни с кем её не делить, что остаётся только пожелать им справиться. Они взяли власть, сыграв на обиде жителей края, на падающих доходах, прочих вполне понятных вещах. Теперь им с этой властью нужно суметь справиться, справиться с ответственностью, доказать жителям региона, что они не ошиблись в выборе».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября ЛДПР одержала полную победу в Хабаровском крае. Выдвиженцы партии прошли в Государственную думу России, Закдуму края, гордумы и муниципальные собрания депутатов, стали мэрами городов. Фактически ЛДПР получила полный контроль над регионом. Однако при более пристальном рассмотрении видно, что в законодательную власть края пришли в большинстве совершенно неопытные люди — певцы, спортсмены, телеведущие, слесари. По мнению многих экспертов, ЛДПР пришла к власти в крае, не имея опытной команды управленцев, к тому же специалисты не задерживаются и в правительстве Сергея Фургала, многие министры либо уволились по собственному желанию, либо их уволил сам губернатор, даже тех, кого сам же и пригласил на работу.

Популярная певица Вика Цыганова, выдвинутая в Госдуму РФ от «Единой России», проигравшая выборы, в интервью хабаровскому СМИ обвинила политконсультантов «Единой России» в целенаправленном «сливе» кампании.

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