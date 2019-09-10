Ташкент, , 08:51 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому будет образовано агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при правительстве республики, следует из указа президента.

Основными задачами агентства определены выработка и эффективная реализация единой государственной политики в сфере выявления, отбора, обучения и воспитания молодежи в таких школах, формирование у учащихся чувства патриотизма и любви к родине, толерантности, уважительного отношения к законам, национальным и общечеловеческим ценностям, дальнейшее повышение уровня их духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития.

В учебно-воспитательный процесс будут внедрены прогрессивные формы образования, педагогических технологий и информационных новаций, прозрачные организационно-правовые механизмы подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров этих школ.

«Установить, что агентство является республиканским органом государственного управления, решения агентства, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми государственными органами и иными организациями, должностными лицами и гражданами», говорится в указе.

Источниками финансирования деятельности агентства являются средства государственного бюджета республики и другие источники, не запрещенные законодательством.

Показателями эффективности работы агентства указом определены повышение качества учебно-воспитательного процесса, свободное владение государственным и иностранными языками, привлечение в в школы педагогов, обладающих глубокими знаниями, владеющих государственным и иностранными языками, современными педагогическими технологиями и инновационными методиками обучения.

Также показателем эффективности будет поступление не менее 20 процентов выпускников президентских школ в ведущие зарубежные высшие образовательные учреждения, занимающие первые 1 000 позиций среди высших образовательных учреждений в рейтинге международно признанных организаций и другое.

В творческих школах количество учащихся в каждом классе будет составлять 20 человек, а прием в 7-е классы будет осуществляться на основе творческого конкурса, тестовых и иных испытаний, в школах вводится 1 штатная единица должности библиотекаря независимо от количества учащихся.

Члены Союза писателей Узбекистана будут регулярно проводить в творческих школах занятия, направленные на развитие творческих талантов у учащихся, оплата труда членов Союза писателей, занимающихся преподавательской деятельностью в творческих школах, осуществляется в соответствии с почасовой оплатой труда учителей общеобразовательных школ.

Агентству информации и массовых коммуникаций при администрации президента республики совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено в срок до 1 января 2020 года обеспечить подключение библиотек творческих школ к информационно-ресурсной базе Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.

Кроме того, для детей вышеуказанных школ — президентских и творческих — будет построен детский летний спортивно-оздоровительный лагерь «на земельном участке с благоприятными природными условиями»

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, его заместителя и на советника президента Узбекистана Абдужаббора Абдувахитова.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, таким образом, в связи с острой нехваткой квалифицированных и преданных кадров, посредством таких школ в стране будет формироваться интеллектуальная и управленческая элита.