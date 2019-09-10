Москва, , 08:47 — REGNUM В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.

«Будем разбираться и, в случае подтверждения худших опасений, будем решительно защищать. По всем линиям — дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической». — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Он также сообщил о намерении истребовать «исчерпывающих оценок происходящего от международных правозащитников, пестующих тему «узников совести», и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза, так любящих свои ценности и наши общие права человека».

Сенатор сообщил, что отлично знает многих из этих преследуемых людей — «сделали много вместе по общественной линии, в том числе и в первую очередь в рамках известного Ливадийского форума, который Совет Федерации ежегодно созывает в Крыму».

«Болгария, ты уже опозорилась на днях в своей оценке итогов Второй Мировой войны. Пора бы окститься», — подчеркнул Косачёв.

Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.

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