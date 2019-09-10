Пекин, , 08:46 — REGNUM В инженерном тоннеле до нового пекинского аэропорта «Дасин» прошел первичный осмотр реализации передовой технологии подъема водопропускных труб, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Инженерный тоннель представляет из себя проход, построенный под землей для проведения инженерных линий вроде линий электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также связи, включая оптическое волокно, телефонные кабеля, а также прочие линии, обеспечивающие работу аэропорта.

Под данным компании China Railway 24th Bureau Group Co., Ltd., инженерный тоннель до нового аэропорта проходит под железнодорожной линией Пекин — Коулун. Относительно других подобных проектов как в Китае, так и за рубежом, данный осложнён тем, что работа железной дороги никак не должна была повлиять на скорость прокладки инфраструктуры, а прокладка инфраструктуры — на работу железной дороги.

Напомним, что аэропорта «Дасин» находится в 46 км к югу от центра Пекина. Он призван разгрузить аэропорта «Столичный».