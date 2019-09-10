Сеул, , 08:49 — REGNUM Спецпредставители США и Южной Кореи провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

По их словам, во время телефонного разговора спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун обменялись мнениями о ситуации в регионе, а также обсудили полную денуклеаризацию Северной Кореи и установление мира.

Также представители двух стран договорились продолжить обсуждение данной проблемы, проведя встречу в ближайшее время.

По предварительным данным, Ли До Хун посетит Вашингтон на следующей неделе, после чего, вместе с министром иностранных дел Кан Гён Хва примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.