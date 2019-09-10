Казань, , 08:35 — REGNUM К 100-летию образования ТАССР, которое масштабно планируют отмечать в 2020 году, в Татарии хотят учредить новую государственную награду регионального уровня. Для этого разработан законопроект, который до 13 сентября 2019 года будет находиться на общественном обсуждении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новая награда, если будет утверждена, будет называться медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Награждать ею будут тех, кто внёс вклад в развитие государственности, укрепление социальной и экономической части, а также достиг определённых успехов в укреплении межконфессионального и межнационального согласия и мира, приумножал культурное и духовное наследие и так далее.

Этим же законопроектом планируется утвердить правила ношения медали — на левой стороне груди, или же, если есть иные ордена и медали, то после медали «Ана даны — Материнская слава».

В пояснительной записке уточняется, что награждённые медалью будут иметь право на меры соцподдержки при выходе на пенсию, которые указаны в ч. 3 ст. 5 литера 1 регионального закона «Об адресной социальной поддержке населения в РТ». Данным пунктом закона предусмотрена субсидия по расходам на оплату жилья — 50%, но с учётом соцнормы площади, аналогичная форма помощи при оплате коммунальных услуг в пределах норматива или стоимости топлива, если речь о домах, где нет центрального отопления. Этим же пунктом закона предусмотрено по 200 рублей ежемесячной выплаты и субсидия на оплату стационарного телефона (50% затрат), а также бесплатное зубопротезирование, слухопротезирование.

Инициатором учреждения награды выступил кабинет министров РТ.

Напомним, ежегодно 30 августа в регионе празднуют День республики. Одним из необычных поздравлений 2019 года стало окрашивание Ниагарского водопада в цвета флага Татарии. Такой подарок сделала община из Канады. В этот же день работодателям региона рекомендуют давать дополнительный выходной работникам.