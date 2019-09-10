Париж, , 08:33 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп обратился к министерствам с просьбой усилить действия, направленные на то, чтобы побудить экономических операторов и отдельных лиц активизировать свою подготовку к выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) без заключения сделки, сообщает Le Figaro.

«Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения обязательно приведет к некоторому разрушению нынешних отношений с Лондоном», — говорится в заявлении Матиньонского дворца, официальной резиденции премьер-министра страны.

Что касается пограничного контроля, то «система уже внедрена» во Франции. Для проведения пограничного контроля был назначен дополнительный персонал: 600 сотрудников таможни и 200 фитосанитарных и ветеринарных специалистов.

Эдуард Филипп обратился к соответствующим министрам и государственным службам с просьбой «обеспечить постоянные и тесные консультации с местными выборными должностными лицами и субъектами экономической деятельности на местах».

Глава французского правительства также назначил префекта О-де-Франс Мишеля Лаланда ответственным за подготовку к Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европейский союз не намерен «каждые три месяца» предоставлять Великобритании отсрочку по Brexit.

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