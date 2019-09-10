Ереван, , 08:32 — REGNUM Министерство труда и социального обеспечений Армении сэкономила 3,8 млрд драм. Об этом написал премьер-министр страны Никол Пашинян 10 сентября на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что это результат последовательной борьбы с коррупцией и рассказал куда будут направлены сэкономленные средства.

«Эти деньги будут использованы для финансирования долгосрочных социальных проектов», — написал Пашинян.

Отметим, что многие эксперты называют популистскими заявления Пашиняна о борьбе с коррупцией, они утверждают, что за борьбой с коррупцией скрывается попытка «свести счеты со старой властью».