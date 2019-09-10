Москва, , 08:27 — REGNUM Проведение Дней России в Нур-Султане, Алма-Ате и Караганде обсудили заместитель министра культуры России Алла Манилова и министр культуры и спорта Казахстана Актота Раимкулова. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России.

Отмечается, что мероприятия пройдут 7−11 октября. На встрече стороны также обсудили совместные мероприятия на 2020 год. Российская сторона предложила совместно провести мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Раимкулова акцентировала внимание на проведении конкурсов для творческих фольклорных и театральных коллективов, а также пригласила артистов из России принять участие в международных фестивалях в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 11 октября в Москве проходят мероприятия, посвященные Дням культуры Казахстана. 7 сентября состоялась торжественная церемония открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ.

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