Симферополь, , 08:25 — REGNUM Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила на полуостров дипломатов из Соединенных Штатов и Евросоюза, чтобы они могли лично убедиться в прозрачности выборного процесса в регионе, сообщает 10 сентября РИА Новости.

С соответствующим заявлением она выступила после того, как американское посольство в Киеве заявило о непризнании итогов выборов, прошедших 8 сентября в Крыму.

«Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине заявило, что Вашингтон не признает результаты выборов в государственный совет Крыма. В посольстве в очередной раз подчеркнули свою позицию касательно принадлежности Крыма и территориальной целостности Украины.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. Воссоединению Крыма и России предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова одобрило эту идею.

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