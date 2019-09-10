Берлин, , 08:24 — REGNUM Политика премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может привести к нескольким гражданским конфликтам в стране, считает заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли. Об этом она рассказала в эфире немецкого канала n-tv.

По словам Барли, Джонсон «совершенно непредсказуем» и существуют «совершенно реальная опасность» проводимой им политики. Если он продолжит обострять конфликт с парламентом, Шотландия может расколоться, а между Ирландией и Северной Ирландией вспыхнет война.

«Это совершенно реальные угрозы, которые довольно близки, если он будет продолжать свое», — сказала она.

По мнению Барли, самого Джонсона эти проблемы не волнуют, он лишь «хочет стать тем, кто наконец реализует Brexit». Премьер-министр в первую очередь озабочен своими личными интересами, а не проблемами страны. Барли видит мало возможностей предотвратить хаос в Лондоне. Она призывает провести повторный референдум о выходе Великобритании из Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне парламент Великобритании в очередной раз отклонил предложение Джонсона о проведении досрочных выборов.

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