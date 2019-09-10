Новосибирск, , 08:11 — REGNUM Столь низкая явка — не только в Новосибирске, но и в других городах — прежде всего отражает тот факт, что выбранный единый день голосования неудачен, считает старший преподаватель кафедры английского языка факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета, член партии «Яблоко» Олеся Вальгер.

«Это первый раз, когда единый день голосования был назначен на первые выходные сентября. Самое начало учебного года, когда у примерно половины семей в стране происходит переход в экстремальный режим нехватки времени, плюс разгар дачного сезона, плюс всё ещё высокий сезон отпусков — и выборы никак не могут конкурировать с этим всем. Тем более муниципальные выборы, которые проходят практически без телевидения», — отметила Вальгер в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

В то же время она подчеркнула, для неё «неожиданно, что в условиях низкой явки кандидат от власти — в данном случае Анатолий Локоть (КПРФ) — набрал столь низкий процент».

Олеся Вальгер «Обычно при низкой явке на выборы приходят те, у кого сложилась привычка участвовать в выборах, то есть работники бюджетной сферы и граждане старшего возраста, и поскольку это не самые оппозиционные группы, то это везде приводит к фантастическому проценту за действующего мэра, а у нас этот механизм не сработал. Это интересно, хотя точно установить, кто не пришёл на выборы и как бы изменила результат высокая явка, не получится. Самое интересное: впервые в Новосибирске кандидат прогрессивных либеральных взглядов занял второе место, а три кандидата, представляющие эти взгляды, в сумме набрали около тридцати процентов. Это неминуемо меняет расклад перед выборами в совет депутатов и Законодательное собрание в следующем году, и меняет в лучшую сторону. Если федеральная власть снова решит вмешиваться в процесс регистрации на муниципальных выборах, то она поведёт город к радикализации протестных настроений, поэтому хочется надеяться, что политтехнологи и функционеры «Единой России» учтут это и не станут пытаться устранить конкурентов нечестными методами. Мы имеем все шансы получить через год настоящий, работающий городской совет депутатов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедших 8 сентября выборах мэра Новосибирска победу одержал действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ). Он набрал 50,25% голосов. На втором месте оказался самовыдвиженец Сергей Бойко (18,56%), на третьем месте — кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (9,35%), далее Наталья Пинус («Российский общенациональный союз») — 8,28% и Данияр Сафиуллин («Родина») — 7,32%. Остальные кандидаты набрали менее 1%. В избирательные бюллетени были внесены имена 15 кандидатов.

При этом явка на этих выборах составила 20,55%. В то время как пять лет назад, на досрочных выборах мэра Новосибирска в 2014 году, явка избирателей составила 32,59%.

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