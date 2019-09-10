Чусовой, Пермский край, , 08:07 — REGNUM В Пермском краев к административной ответственности привлечен организатор подкупа избирателей на выборах депутата думы Чусовского городского округа по одномандатному округу №4. Речь идет о члене команды одного из кандидатов от «Единой России», депутата земского собрания Чусовского района, сообщает издание «Коммерсантъ».

Добавим, 8 сентября в Прикамье завершились 323 избирательные кампании. На мандат по округу № 4 в Чусовскую гордуму претендовали три кандидата. Победу одержал Александр Аннакулиев (ЛДПР) — 254 голоса избирателей. Затем идут Валерий Ватоломов («Единая Россия») — 151 голос и Екатерина Пучкова («Справедливая Россия») — 74 голоса.

По данным крайизбиркома, единый день голосования отмечен 11 жалобами. В восьми обращениях речь об агитации в соцсетях, в двух — о размещении агитационных печатных материалов возле избирательного участка, в одном — о призывах со стороны одного из кандидатов идти на выборы.