Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Палата представителей США инициировала проверку фактов возможного давления президента США Дональда Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани на власти Украины с целью переизбрания Трампа на второй срок, сообщило 9 сентября агентство Reuters.

Председатель Демократической комиссии комитетов Палаты представителей по разведке, надзору и иностранным делам потребовал от Белого дома и государственного департамента записи, связанные с попытками «манипулировать украинской системой правосудия».

Ранее ряд СМИ сообщал, что Трампа и его окружение якобы интересует расследование деятельности членов семьи вероятного соперника на предстоящих президентских выборах, представителя демократической партии США Джозефа Байдена.

Как сообщала газета The New York Times, ранее в Мадриде состоялась встреча Джулиани с представителем президента Украины Владимира Зеленского. Личный адвокат Трампа якобы попросил украинскую сторону провести расследование касательно Хантера Байдена — сына Джо Байдена, которого подозревают в махинациях во время работы в газодобывающей компании Burisma Group.

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