Челябинск, , 08:01 — REGNUM В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства. Им стал Василий Беспалов, сообщили журналистам в мэрии.

Как пишет «Новый День», Беспалов ранее работал в областном минстрое. А до назначения был заместителем начальника муниципального учреждения «Челябстройзаказчик».

Как сообщало ИА REGNUM, в третьей декаде августа у управления поменялось руководство. Занимавший пост руководителя Евгений Пашков ушёл в отставку.

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