Лондон, , 07:56 — REGNUM Палата общин вновь отклонила предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре 2019 года досрочные выборы в парламент Соединенного королевства.

Так, в ходе голосования инициативу Джонсона поддержали 293 законодателя при требованиях в 434 голоса. Против выступили 46 депутатов, еще 311 депутатов воздержались от голосования. В ответ Джонсон приостановил работу парламента страны до 14 октября.

Отметим, 4 сентября парламент Британии также проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных выборов 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был установлен очередной «крайний» срок выхода Великобритании из ЕС — это 31 октября. Джонсон заявил, что он выведет Британию из объединения в этот день в любом случае — с соглашением или без него.

Выход без соглашения пугает британских лейбористов и часть консервативной партии. В итоге через парламент был проведен законопроект, который обязывает Джонсона просить у Евросоюза отсрочку до 31 октября 2020 года, если к 31 октября 2019 года не будет соглашения. В итоге Джонсон добивается досрочных выборов в парламент.

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