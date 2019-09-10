10 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

В условиях растущей напряжённости в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа базирующаяся в Калифорнии компания может взять на себя важную роль квазипосредника, лоббирующего в Вашингтоне интересы, схожие с интересами КНР.

Александр Белов, , 09:45 — REGNUM Учитывая то, что в настоящий момент США и Китай находятся в состоянии торговой войны, можно предположить, что выявленное несоответствие деятельности компании Apple китайскому трудовому законодательству может предоставить Пекину отличную возможность в рамках борьбы с американским технологическим гигантом, пишет Алекс Уэбб в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тем не менее существуют веские причины, по которым Китай может отказаться от слишком жёстких мер в отношении производителя iPhone. Apple играет важную роль в местной экономике, но в условиях растущей напряжённости в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа базирующаяся в Калифорнии компания также может взять на себя важную роль квазипосредника, лоббирующего в Вашингтоне интересы, схожие с интересами КНР.

Трамп поставил под угрозу торговых пошлин китайский импорт стоимостью $300 млрд. В ответ Китай взял на прицел американских фермеров, установив дополнительные торговые пошлины. До сих пор компании Apple в значительной степени удавалось избегать основных китайских пошлин, тем не менее уровень продаж компании на местном рынке оказался в сложной ситуации.

Большая часть производства компании Apple находится в Китае, поэтому в Пекине никто особо не обсуждает необходимость введения пошлин. Но также существуют и другие меры, которые Пекин может задействовать, чтобы осложнить жизнь американской компании.

Торговая война Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Можно вспомнить опыт, с которым столкнулись некоторые крупнейшие компании Южной Кореи. Samsung Electronics, Hyundai Motor и LG Electronics стали выводить своё производство из Китая после того, как столкнулись с обострением конкуренции на местном уровне и проблемами с регулирующими органами. Из-за разногласий, вызванных размещением американских систем ПРО на территории Южной Кореи, в Китае стали бойкотировать южнокорейские компании. Это привело к тому, что южнокорейской компании Lotte Mart пришлось продать свою сеть супермаркетов в КНР.

Недавно выявленные нарушения трудового законодательства, по-видимому, предоставят Китаю дополнительный повод для оправдания ответных действий в отношении Apple. Foxconn — крупнейший контрактный производитель Apple — привлёк к работе слишком большое количество временного персонала на крупнейшей в мире фабрике iPhone в Чжэнчжоу, говорится в сообщении нью-йоркской неправительственной организации China Labor Watch.

По данным China Labor Watch, в августе 2019 года на долю временного персонала пришлось около 50% всех рабочих. Согласно китайскому трудовому законодательству, доля временных рабочих не должна превышать 10% от общего числа рабочих.

Рабочие Иван Шилов © ИА REGNUM

На предприятиях Foxconn, а также другие контрактных производителей и поставщиков Apple работают миллионы человек, поэтому любое давление на Apple может негативно сказаться на местной экономике. Однако использование чрезмерного количества временных рабочих может ослабить этот аргумент. Чем меньше экономических выгод от компании Apple получает КНР, тем выше вероятность того, что американская компания столкнётся с трудностями.

Продажи Apple в Китае продолжают падать на фоне торговой напряжённости. Однако Китай мог бы извлечь выгоду из мастерства Apple с точки зрения лоббирования собственных интересов.

Я не думаю, что генеральный директор Apple Тим Кук работает в сговоре с Пекином. Его компания уже столкнулась с определёнными трудностями в Китае. В 2016 году, например, пришлось закрыть магазин iBooks и iTunes Movies, а год спустя удалить сотни приложений VPN из китайского магазина приложений Apple.

Продукция компании Apple Apple-iphone.ru

Реальность заключается в том, что, когда дело касается торговли, интересы Apple часто (хотя и не всегда) совпадают с интересами Китая. Компания потратила десятилетие на создание сложной цепочки поставок в прибрежных районах Китая. В 2017 году в компании Apple заявили о том, что компания «создала и поддержала 4,8 млн рабочих мест в Китае». Введение более высоких торговых пошлин причиняет вред не только КНР, но и Apple. Потребовалось бы десятилетие или даже больше, чтобы полностью перенести производство из Китая во Вьетнам, Индию или Индонезию.

Кук продемонстрировал свою ценность в качестве посредника буквально в прошлом месяце на ужине с Трампом. Президент США сказал, что Кук продемонстрировал ему «хороший пример» того, как торговые пошлины мешают его компании конкурировать с Samsung, чьё производство смартфонов больше разбросано по миру.

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Президент США уже отложил до середины декабря 2019 года 10-процентное увеличение пошлин, которое нанесло бы удар по iPhone в решающий сезон рождественских покупок. Отсрочка также позитивно скажется на китайском производстве игрушек и ноутбуков, что принесёт пользу экономике Китая.

В Apple заявили, что в ходе собственного расследования удалось установить, что доля временных работников на заводе в Чжэнчжоу (провинция Хэнань) превысила не только китайские, но и собственные стандарты компании. Учитывая то, что компания Apple и её поставщики играют важную роль в провинции Хэнань с точки зрения занятости местного населения, а также влияния компании в округе Колумбия, которое может сослужить службу китайскому правительству, у Пекина нет особых стимулов для введения суровых мер против Apple.