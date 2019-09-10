Москва, 10 сентября 2019, 10:00 — REGNUM
- Подозреваемые в финансировании сирийских террористов задержаны в Дагестане;
- ВМФ России к 2024 году усилится на десять атомных подлодок;
- ЕС и Украина «репетируют» переговоры с Россией по транзиту газа;
- Додон заявил, что федерализацию Молдавии никто не примет;
- Мэрию Якутска уличили в некомпетентности.
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