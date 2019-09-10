Тулун, Иркутская область, , 07:41 — REGNUM Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам выборов 8 сентября 2019 года, рассказал, что стало причиной победы на выборах мэра Тулуна Юрия Карих, который неоднократно подвергался критике за ненадлежащую работу по оповещению населения о мощнейшем паводке и последствиях его устранения.

«Думаю, что причиной его успеха на выборах стало то, что остальные кандидаты были просто хуже», — заявил единоросс, слова которого цитирует сообщает I38.ru.

Вместе с тем Сергей Сокол высказал опасения, что в связи с наводнением в Тулуне «предстоит еще очень много работы, в том числе определенного внешнего управления».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Приангарье состоялось более 80 муниципальных избирательных кампаний. Действующий глава Тулуна Юрий Карих, который, как подтвердила ранее прокуратура, не сделал ничего для того, чтобы предупредить горожан о мощнейшем наводнении, получил более 40% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент — представитель КПРФ Александр Кутков — вполовину меньше. По данным областного избиркома, Тулун стал лидером по количеству жалоб на нарушения во время выборов.

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Несмотря на ликование представителей иркутской «Единой России», получившей большинство своих сторонников на выборах мэров и глав муниципалитетов, в центральном аппарате партии напомнили, что своему успеху единороссы во многом обязаны российскому президенту Владимиру Путину, который с начала мощнейшего наводнения в Приангарье уже трижды посещал этот регион и самолично решал проблемы пострадавших, контролируя ход исполнения своих поручений по скорейшему возведению жилья и другой необходимой инфраструктуры.

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