Тбилиси, , 07:40 — REGNUM В Грузии начал вещание новый телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия. Первый информационный выпуск вышел в эфир 9 сентября.

Ведущая информационной передачи Диана Джодуна заявила: «Мы вернулись для того, чтобы создать вместе с вами независимый от цензуры и влияния властей телеканал».

В настоящее время на новом телеканале работают журналисты, которые уволились из «Рустави 2» после ухода Гварамии, в том числе скандально известный Георгий Габуния.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Генеральная прокуратура Грузии предъявила Ники Гварамии новые обвинения в коммерческом подкупе, а также в изготовлении и использовании поддельных документов.

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