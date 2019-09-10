Париж, , 07:40 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявит «сроки и метод», выбранный для внедрения пенсионной реформы, во время выступления перед экономическим, социальным и экологическим советом (CESE) 12 сентября, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что исполнительная власть осторожно продвигается по вопросу реформы пенсионной системы, предвыборному обещанию президента Эммануэля Макрона.

«Мы хотим продвигать прямые обмены с жителями Франции, мы хотим использовать дифференцированные форматы, цифровые, публичные встречи», — заявил Эдуард Филипп.

Напомним, Всеобщая конфедерация труда во Франции призвала провести 24 сентября день мобилизации против правительственного проекта пенсионной реформы.

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