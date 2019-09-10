Каракас, , 07:40 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро созвал Совет по национальной безопасности. Поводом для его созыва стала угроза военной агрессии со стороны Колумбии. Об этом сегодня, 9 сентября, на встрече с членами совета заявил глава Боливарианской Республики.

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«В соответствии со статьей 323 нашей Конституции я созвал Совет национальной обороны для того, чтобы коллективно и в гражданско-военном союзе руководить нынешней ситуацией в свете серьёзных угроз со стороны воинствующего правительства Колумбии против Венесуэлы», — написал глава государства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Венесуэле на границе с Колумбией стартовали объявленные ранее президентом страны Николасом Мадуро военные учения. Манёвры будут проходить по 28 сентября. В ходе военных учений Каракас намерен разместить систему противовоздушной обороны на границе с Колумбией.

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Ранее Мадуро заявил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе собирался послать наёмников в Венесуэлу с целью физического устранения главы Боливарианской Республики. Также сообщалось, что власти Венесуэлы намерены предоставить ООН убедительные доказательства оказания Колумбией помощи террористам.

В свою очередь советник президента Колумбии Франсиско Барбоса заявил, что правительство Колумбии не собирается впадать в истерику по поводу проводимых Венесуэлой в приграничной зоне военных учений, однако вооруженные силы страны находятся в состоянии повышенной боевой готовности.