Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Изменение позиции ОАЭ на Ближнем Востоке связано с тем, что в Абу-Даби поставили перед собой слишком масштабные цели и не рассчитали свои реальные возможности, заявил эксперт Хассан Хассан в статье для издания The Foreign Policy.

«Шесть лет назад Объединённые Арабские Эмираты стремились взять на себя роль крупного военного и политического деятеля на Ближнем Востоке… оказалось, что реализовать эту стратегию гораздо сложнее, чем ранее предполагали в ОАЭ», — заявил Хассан.

По словам эксперта, теперь ОАЭ пытаются восстановить свою репутацию в Вашингтоне и других западных столицах, изображая из себя маленькую страну, которая стремится к стабильности и процветанию с помощью мягкой силы и экономического взаимодействия, и, таким образом, противостоит всевозможным войнам на Ближнем Востоке.

«ОАЭ и Саудовская Аравия думали, что вместе они смогут создать новый региональный порядок по своему автократическому образу и подобию, но этим мечтам, похоже, не суждено сбыться», — добавил эксперт.

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