Вашингтон, 10 сентября 2019, 07:43 — REGNUM Изменение позиции ОАЭ на Ближнем Востоке связано с тем, что в Абу-Даби поставили перед собой слишком масштабные цели и не рассчитали свои реальные возможности, заявил эксперт Хассан Хассан в статье для издания The Foreign Policy.
По словам эксперта, теперь ОАЭ пытаются восстановить свою репутацию в Вашингтоне и других западных столицах, изображая из себя маленькую страну, которая стремится к стабильности и процветанию с помощью мягкой силы и экономического взаимодействия, и, таким образом, противостоит всевозможным войнам на Ближнем Востоке.
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