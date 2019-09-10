Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что американские спецслужбы якобы вывели из России в 2017 году «высокопоставленного осведомителя».

«Нет, я об этом ничего не знаю», — сказал глава Белого дома в эфире телеканала Fox.

Напомним, ранее американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники в спецслужбах сообщил, что после визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и тогдашнего российского посла Сергея Кисляка в Белый дом весной 2017 года американские спецслужбы якобы в рамках секретной операции эвакуировали «одного из своих наиболее высокопоставленных информаторов в российских властных структурах».

В МИД РФ назвали эти сообщения «чистой воды паранойей».

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