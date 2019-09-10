Вашингтон, 10 сентября 2019, 07:41 — REGNUM Космическое командование ВВС США выпустило доклад, который может послужить основой для деятельности будущих американских Космических сил, заявил сотрудник Командно-штабного колледж ВВС США Брент Зярник в статье для издания The Hill.
По словам Зярника, в докладе Космического командования ВВС перечислены рекомендации, в том числе говорится о необходимости разработки долгосрочной национальной стратегии в области космического пространства для обеспечения дальнейшего космического лидерства в конкурентной борьбе с Китаем.
Напомним, в 2018 году Космическое командование ВВС пригласило десятки учёных, инженеров и специалистов в области космоса принять участие в дискуссии, посвящённой будущему космической сферы. В эту группу вошли сотрудники из космического командования ВВС, гражданские лица и военные, представители НАСА и правительственных аналитических центров. Участники обсудили возможное развитие космической сферы в течение следующих 40 лет и подготовили доклад о будущем космоса.
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