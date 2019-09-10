Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Космическое командование ВВС США выпустило доклад, который может послужить основой для деятельности будущих американских Космических сил, заявил сотрудник Командно-штабного колледж ВВС США Брент Зярник в статье для издания The Hill.

«Космическое командование ВВС выпустило замечательный документ, который должен послужить стратегической основой для будущих Космических сил Соединённых Штатов», — заявил эксперт.

По словам Зярника, в докладе Космического командования ВВС перечислены рекомендации, в том числе говорится о необходимости разработки долгосрочной национальной стратегии в области космического пространства для обеспечения дальнейшего космического лидерства в конкурентной борьбе с Китаем.

«Также США порекомендовали, чтобы военные получили возможность решать задачи, затрагивающие «весь спектр расширенных национальных интересов в космосе» , включая гражданские и коммерческие интересы, а не только задачи, непосредственно связанные с поддержанием национальной безопасности… в докладе предложили первый чёткий и всеобъемлющий путь развития Космических сил США», — добавил эксперт.

Напомним, в 2018 году Космическое командование ВВС пригласило десятки учёных, инженеров и специалистов в области космоса принять участие в дискуссии, посвящённой будущему космической сферы. В эту группу вошли сотрудники из космического командования ВВС, гражданские лица и военные, представители НАСА и правительственных аналитических центров. Участники обсудили возможное развитие космической сферы в течение следующих 40 лет и подготовили доклад о будущем космоса.

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