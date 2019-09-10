Челябинск, , 07:20 — REGNUM Избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер может вступить в должность в течение двух недель. Возможно, это произойдёт уже 20 сентября.

Сейчас власти Южного Урала определяются с местом, где её провести.

Как сообщало ИА REGNUM, Текслер победил 8 сентября на выборах. Вместе с ним за пост губернатора боролись четыре человека. Второе место занял Константин Нациевский — депутат Челябинской гордумы от КПРФ. Правда, 8 сентября он проиграл выборы в райсовет, поэтому в новый созыв думы не попадёт.