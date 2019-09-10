Курган, , 07:16 — REGNUM Общественная палата Курганской области зафиксировала одно грубое нарушение на выборах 8 сентября 2019 года, когда избиратель вынес с участка свой бюллетень. Информация о происшествии была передана в правоохранительные органы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе палаты.

В единый день голосования на участках в Кургане работали более тысячи независимых наблюдателей, на горячую линию поступило более 100 звонков. Большинство жалоб не подтвердилось, мелкие нарушения были разрешены на местах.

Жалобы на звонки о призывах голосовать за кандидатов в гордуму Кургана от партии «Единая Россия» подтвердились. «Агитаторы» звонили из другого региона, что похоже на провокацию и попытку сорвать избирательный процесс, отмечают в палате. Информация об этом нарушении передана в УМВД России по Курганской области.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Курганской области состоялись 322 избирательные кампании, в том числе выборы губернатора.

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