Сеул, , 07:18 — REGNUM КНДР осуществила новый запуск «неопознанных снарядов». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников Штабов Южной Кореи.

По их словам, запуск первого снаряда произошел в 6:53 по местному времени, второй — в 7:12 по местному времени.

Известно, что запуск снарядов, дальность которых составила 330 км, производился из района города Кэчхон провинции Пхёнан-Намдо.

По словам военных Южной Кореи, более точные данные будут озвучены позже, после завершения анализа.

Отметим, что это уже десятый запуск ракет военными КНДР в текущем году.

Объединенный комитет начальников штабов потребовал от Пхеньяна прекратить запуски, подчеркнув, что подобные действия обостряют напряженность в регионе и не способствуют улучшению ситуации на Корейском полуострове.