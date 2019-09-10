Иркутск, , 07:13 — REGNUM Иркутские единороссы ликуют: в 11 из 12 территорий Приангарья, в которых на пост мэра баллотировались кандидаты от «Единой России» или с её поддержкой, партия одержала уверенную победу на выборах. Комментируя итоги муниципальных выборов, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол, слова которого цитирует официальный сайт партии, в частности, заявил:

Сергей Сокол «У нас в регионе как-то так принято говорить, что мы «красная» область, уже больше четырех лет мы работаем в условиях оппозиции и это многому учит. Вчерашние результаты показали, что мы вполне в состоянии отвоевывать те позиции, которые нам помогут сделать жизнь в области лучше. Сегодня можно судить о том, что регион выходит из «красной зоны», в которой он находился с 2015 года».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Приангарье состоялось более 80 муниципальных избирательных кампаний. Однако в ходе совещания с представителями выборных регионов в ЦИК в Москве российский премьер министр, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что хороший результат «Единой России» на выборах в Приангарье получился, в том числе, благодаря повышенному вниманию, которое оказал региону президент России Владимир Путин.

В связи с мощнейшим наводнением, которое началось с 26 июня 2019 года, он трижды посещал Иркутскую область и лично участвовал в решении вопросов пострадавших, а также контролировал, как исполняются его поручения по скорейшему возведению жилья и всей необходимой инфраструктуры.

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