Эрбиль, Ирак, , 07:15 — REGNUM Представители двух крупнейших партий Иракского Курдистана — Демократической партии Курдистана и Патриотического союза Курдистана — проведут переговоры в Эрбиле, об этом 9 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудят предстоящие выборы в спорной провинции Киркук, запланированные на 2020 год, а также недавнее назначение главы региона.

Кроме того, на повестке дня будет распределение вакантных должностей в правительстве курдской автономии.

Напомним, провинция Киркук является объектом территориального спора между Эрбилем и Багдадом. После референдума о независимости в Иракском Курдистане шиитские ополченцы вытеснили курдские пешмерга из Киркука.

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